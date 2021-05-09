МИД Ирана осудил теракт в Кабуле

Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде осудил террористический акт в Кабуле, в результате которого был атакован учебный центр, передает Trend со ссылкой на İRNA.

В своей последней информации министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что число погибших составило 58, а число раненых - 150.

Посольство Исламской Республики Иран в Кабуле осудило нападение как сектантское нападение, добавив, что террористы никогда не получат то, что они хотят, и что органы безопасности накажут виновных в преступлении.