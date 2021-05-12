Глава МИД Ирана заявил о решении Тегерана открыть генконсульство в Алеппо
Иран откроет генеральное консульство в городе Алеппо на севере Сирии. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что это решение принято по согласованию с президентом Сирии Башаром Асадом и министерством иностранных дел Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Иранское генеральное консульство в Алеппо будет открыто с согласия [президента Сирии] Башара Асада и сирийского министерства иностранных дел, - цитирует агентство IRNA слова главы МИД Ирана, который находится с визитом в Сирии. - Я надеюсь, что открытие иранского генконсульства в Сирии расширит экономическое, культурное и торговое сотрудничество между двумя странами."
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