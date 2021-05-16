Глава МИД Ирана прибыл в Рим на переговоры
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Рим для встречи с официальными лицами Италии и Ватикана, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Рим для встречи с официальными лицами Ватикана и Италии.
В ходе визита, помимо обсуждения расширения совместного сотрудничества в сфере двусторонних отношений, министр иностранных дел также обсудит сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес на международном уровне.
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