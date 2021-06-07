Более 59 млн человек могут голосовать на президентских выборах в Иране

Официальный представитель избирательной штаб-квартиры Ирана Эсмаил Мусави сообщил, что 59 млн 310 тыс. 307 человек имеют право голосовать в 13-х президентских выборах, шестом туре выборов муниципальных советов городов и сел и первом промежуточном сроке на 11-м туре парламентских выборов в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что 72 тыс. избирательных центров предусмотрены в стране для голосования на президентских выборах.

"Кроме Тегерана, в 24 центрах провинций пройдут электронные выборы, поэтому в данных городах обычная избирательная урна не используется", добавил он.

25 мая совет стражей конституции Ирана сформировал окончательный список кандидатов, которые поборются за пост президента 18 июня: Действующий глава судебной власти ИРИ Ибрахим Раиси, член Совета по определению политической целесообразности ИРИ Саид Джалили, секретарь Совета по определению политической целесообразности ИРИ Мохсен Резаи Миргаед, глава Центра исследований Меджлиса и бывший представитель иранского парламента Алиреза Закани, действующий вице-спикер иранского парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, бывший вице-президент и глава организации физического воспитания Ирана Мохсен Мехр-Ализаде и бывший глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати.

592 кандидата зарегистрированы для участия в президентских выборах Ирана. Согласно законам исламской республики, после регистрации желающие принять участия в избирательной гонке должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана. Отмечается, что с 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.