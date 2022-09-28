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Президент Ирана прокомментировал смерть Махсы Амини

Политика Материалы 28 сентября 2022 23:59 (UTC +04:00)
Президент Ирана прокомментировал смерть Махсы Амини

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БАКУ /Trend/ - Если будут выявлены какие-либо правонарушения в вопросе, касающемся смерти Махсы Амини, обязательно будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ирана Ибрахим Раиси в обращении к иранскому народу.

По его словам, еще нет заключения судмедэкспертизы. Оно будет предоставлено в ближайшие дни.

Комментируя протесты в Иране в последние дни, Ибрахим Раиси сказал, что могут быть созданы центры для диалога, критики и даже протестов по некоторым проблемам, что закреплено и в конституции Ирана.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать посягательств на жизнь и имущество граждан. Нельзя допускать нарушения какими-то лицами общественного порядка», — сказал он.

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