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Премьер Ирака посетит Иран по приглашению иранского президента

Политика Материалы 27 ноября 2022 04:35 (UTC +04:00)
Премьер Ирака посетит Иран по приглашению иранского президента

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Иран по приглашению иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство IRNA, ссылаясь на источники. Дата визита не уточнятся.

По информации источников, посол Ирана в Багдаде Мухаммад Казем ас-Садек во время встречи с ас-Судани передал ему приглашение Раиси.

На встрече с послом особое внимание было уделено продолжению встреч между Ираком и Ираном по вопросам безопасности и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба премьера Ирака.

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