Премьер Ирака посетит Иран по приглашению иранского президента

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Иран по приглашению иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство IRNA, ссылаясь на источники. Дата визита не уточнятся.

По информации источников, посол Ирана в Багдаде Мухаммад Казем ас-Садек во время встречи с ас-Судани передал ему приглашение Раиси.

На встрече с послом особое внимание было уделено продолжению встреч между Ираком и Ираном по вопросам безопасности и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба премьера Ирака.