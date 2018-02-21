Тела 45 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Иране (ОБНОВЛЕНО)

21 февраля 2018 00:22 (UTC+04:00)

Тела 45 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Иране, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местных чиновников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об обнаружении тел 30 погибших.

21:49 (GMT+4) Спасателям удалось обнаружить тела 30 погибших в результате авиакатастрофы в Иране, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий спасатели смогут начать транспортировку останков лишь в среду.

Работы по поиску и извлечению тел погибших проходят на высоте в 4,5 тысячи метров, они значительно затрудняются тем, что высота снежных покровов составляет около 2 метров. На месте крушения работают более 100 спасателей, в поиске также задействованы семь вертолетов, отмечает телеканал.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, в минувшее воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после взлета.

Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли.

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