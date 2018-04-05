В Тегеране пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

5 апреля 2018 20:14 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines совершил вынужденную посадку в Тегеране после отказа двигателя, пассажиры не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

По ее данным, у самолета MD-83, направлявшегося из Тебриза в иракский Наджаф, через полчаса полета отказал двигатель, из-за чего он был вынужден изменить маршрут и направиться в международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране, где, как отмечает телекомпания, приземлился без проблем.

Пассажиры смогли покинуть самолет невредимыми.

В течение двух последних месяцев на территории Ирана произошли две авиакатастрофы. Пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, разбился на юге Ирана, врезавшись в горный хребет. На борту было 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

Кроме того, в середине марта частный самолет турецкой инвестиционной компании Başaran Holding разбился в гористой местности на западе Ирана. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа, все они погибли.

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