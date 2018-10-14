В Иране силовики обезвредили террористическую группировку на западе страны

Сотрудники разведывательной службы Ирана обезвредили террористическую группировку в провинции Керманшах, как передаёт РИА Новости сообщает иранское министерство разведки.

Иранским силовикам в субботу удалось задержать и обезвредить террористическую группировку и ликвидировать двух боевиков. В ходе операции у боевиков было изъято "несколько единиц оружия", гранаты, значительное количество боеприпасов и документы.

"Документы указывают на то, что арабские страны оказывают поддержку действиям террористической группировки внутри страны (Иран – ред.), кроме того в документах содержится оперативный план группировки по совершению террористических актов в провинции Керманшах", — говорится в заявлении министерства.

Как сообщается в заявлении, боевики проникли в Иран с западных границ страны.





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