Аварийная посадка лайнера Iran Air (ВИДЕО)

20 марта 2019 09:57 (UTC+04:00)

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета компании Iran Air в тегеранском аэропорту Мехрабад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На записи можно увидеть пламя, которое охватывает разные части совершающего посадку лайнера.

По данным агентства Синьхуа, причиной аварийной посадки самолета, вылетевшего с острова Киш и направлявшегося в Тегеран, стали неполадки с посадочными устройствами.

В результате происшествия никто не пострадал, возгорание лайнера было ликвидировано сотрудниками пожарной службы.

Международный аэропорт Мехрабад является одним из двух аэропортов Тегерана.

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