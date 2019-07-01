В Тегеране могут закрыться 11 школ

1 июля 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Судьба восьми тысяч учеников остается неясной, в связи с закрытием в столице Ирана Тегеране 11 школ, имущественные права на которые принадлежат юридическим лицам.

Об этом заявил советник генерального директора Управления образования и обучения Тегерана Масуд Сегафи, передает в понедельник Trend.

По его словам, решение о закрытии приняло одно из юридических лиц-совладельцев недвижимости.

"В результате повышения цен на аренду недвижимости, растет давление на управление образования и обучения со стороны некоторых физических и юридических лиц", - сказал Сегафи.

Советник заявил, что если давление будет расти, им в данной ситуации не останется ничего другого, кроме закрытия школ.

(Автор: Эльнур Багышов Текст: Турал Гараджаев)

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