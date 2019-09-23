В средних школах Ирана начинается преподавание азербайджанского языка

23 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в ряде средних школ иранской провинции Восточный Азербайджан будет преподаваться азербайджанский язык, сообщает в понедельник Trend.

Об этом сказал генеральный директор Управления образования и обучения провинции Джафар Пашаи.

По словам Пашаи, решение об этом было принято на Учебно-образовательном совете провинции.

Он добавил, что согласно решению, азербайджанский язык будет преподаваться два часа в неделю в рамках пилотного проекта, и уже определены школы и количество учителей.

Пашаи также отметил, что ст. 15 Конституции Ирана предусматривает преподавание на местных языках.

Председатель Исламского совета провинции Ардебиль Ягуб Хашеми сказал на заседании Совета, что преподавание на азербайджанском языке в Ардебиле должно находиться в центре внимания.

По его словам, преподавание азербайджанского языка предусматривает и Конституция страны.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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