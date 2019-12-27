В окрестностях АЭС "Бушер" произошло землетрясение

27 декабря 2019 06:21 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло приблизительно в 50 километрах от АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 01.53 UTC, располагался в 51,9 километра западнее города Бушер, их очаг залегал на глубине 38,3 километра.

Это не первое землетрясение в окрестностях АЭС. В декабре 2017 года подземные толчки были зафиксированы в вблизи города Дайер, расположенного в 200 километрах от города Бушер.

Примерно в 20 километрах от города Бушер расположена одноименная атомная электростанция. На ней эксплуатируется достроенный с участием России энергоблок №1. Идет строительство энергоблока №2 "Бушер".

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