В Иране еще два человека умерли от болезни, вызванной коронавирусом

Власти Ирана сообщили о двух новых смертях от заболеваний, вызванных коронавирусом, в центральной провинции Маркази. Соответствующее заявление сделал во вторник глава медицинского университета города Савэ Аббас Никравеш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результаты анализов показывают, что у двух умерших пациентов за последние дни в районе Савэ был коронавирсус", - цитирует его агентство ISNA. По его словам, речь идет о двух женщинах в возрасте 82 и 78 лет.

Таким образом, количество летальных исходов в Иране, вызванных коронавирусом, достигло 14.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальным данным, количество случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 60.