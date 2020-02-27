Число жертв коронавируса в Иране достигло 22
Число умерших в Иране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, возросло до 22. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA, приводя официальные статистические данные министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, "на настоящий момент в Иране зарегистрированы 22 смерти от коронавируса, зафиксирован 141 заразившийся этой болезнью". Отмечается, что за минувшие сутки 54 иранца выздоровели и выписались из больниц, где проходили лечение.
Распространение коронавируса отмечено в 20 провинциях Ирана. Большинство инфицированных выявлены в провинции Кум в центральной части страны и в Тегеране.
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