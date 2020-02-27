Председатель парламентского комитета Ирана заразился коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Председатель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зоннур заразился новым типом коронавируса. Об этом он сказал лично в своем видеообращении.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на информагентство "Фарс", Зоннур сказал, что результаты его анализов оказались положительными.
Он сообщил, что в настоящее время находится на карантине, и нет никакого повода для беспокойства.
Отметим, что ранее новым типом коронавируса заразился заместитель министра здравоохранения Ирана и секретарь комитета по борьбе с коронавирусом Ирадж Харирчи.
Минздрав Ирана подтвердил 139 случаев заражения коронавирусом и 19 случаев с летальным исходом.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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