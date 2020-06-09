В Иране за сутки выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 175927, летальных исходов — на 8425, зафиксированы 138457 случаев выздоровления. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2095 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 175927 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 74 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8425 человек.

По словам Лари, зафиксированы 138457 случаев выздоровления среди заразившихся. "2639 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнила она.