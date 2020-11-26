Иран производит вакцину от коронавируса в сотрудничестве с несколькими странами
Заместитель министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи сказал, что Иран в сотрудничестве с несколькими странами предпринял первые шаги по производству вакцины от коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«В настоящее время мы разрабатываем вакцину от коронавируса в нашей стране, четыре из которых были представлены Всемирной организации здравоохранения в последние дни, поэтому они удивлены прогрессом иранских исследователей и ученых», - сказал он.
«Принимаются необходимые меры для создания иранской вакцины от коронавируса, которая войдет в человеческую фазу в ближайшие недели и перейдет на следующие стадии после этой стадии», - указал он.
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