Иран производит вакцину от коронавируса в сотрудничестве с несколькими странами

Заместитель министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи сказал, что Иран в сотрудничестве с несколькими странами предпринял первые шаги по производству вакцины от коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В настоящее время мы разрабатываем вакцину от коронавируса в нашей стране, четыре из которых были представлены Всемирной организации здравоохранения в последние дни, поэтому они удивлены прогрессом иранских исследователей и ученых», - сказал он.

«Принимаются необходимые меры для создания иранской вакцины от коронавируса, которая войдет в человеческую фазу в ближайшие недели и перейдет на следующие стадии после этой стадии», - указал он.