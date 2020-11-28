За последние сутки в Иране от коронавируса умер 391 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умер 391 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 47 486 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 13 402 человека, общее число заразившихся COVID-19 достигло 935 799 человек, из них состояние 5 865 оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровел 648 831 человек.

До настоящего времени в Иране проведено более 6,03 миллиона тестов на выявление коронавируса.