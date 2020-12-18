Италия и Иран подчеркнули важность расширения научного и международного сотрудничества

Ректор Тегеранского университета Махмуд Нили и посол Италии в Иране Джузеппе Перроне подчеркнули важность расширения научного, международного и академического сотрудничества, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Махмуд Нили на встрече с Джузеппе Перроне сказал, что Тегеранский университет имеет положительную репутацию в установлении международного сотрудничества с итальянскими университетами.

Ректор Тегеранского университета, указывая на различные модели обмена студентами и профессорами, предложил сотрудничество путем заключения меморандума между Тегеранским университетом и посольством Италии.