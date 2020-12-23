Иран стал лидером по росту количества научных технических статей в мире
Исламская Республика Иран стала лидером по росту научных статей в области технологий и инженерии в мире и заняла 11-е место.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил глава исламской базы данных научных цитирований Мохаммад Джавад Дехгани.
О отметил: «Мы приближаемся к концу 2020 года, но этот процесс в 2020 году еще не завершен. Однако, согласно базе данных цитирования Scopus, сравнивая этот год с 2019 годом, можно увидеть, что в области технологий и инженерии Иран стал лидером по росту количества научных статей среди 25 научных держав мира».
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