В Тегеран отправили вторую партию вакцины "Спутник V"

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была в пятницу отправлена в Тегеран на самолете. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вторая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как и обещали представители российского Минздрава, была в четверг вечером доставлена в иранское посольство. В пятницу она была отправлена в Тегеран специальным рейсом", - цитирует его агентство IRNA.

Первая партия российской вакцины была доставлена в Тегеран 4 февраля.

Во вторник в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". На первом этапе предполагается прививать работников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет. Использование вакцины иранского производства планируется начать в стране в апреле.