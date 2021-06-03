Пожар на НПЗ в Тегеране полностью потушили

Пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушен. Об этом заявил в четверг заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря постоянным усилиям экстренных служб на НПЗ, пожар на заводе полностью потушен", - цитирует его агентство "Клуб молодых журналистов".

Крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе начался в среду вечером. На место происшествия были отправлены пожарные команды. Ранее Хафайи заявил, что пожар затронул только один резервуар вместимостью 20 тыс. баррелей.

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.