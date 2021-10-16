В Иране за сутки от коронавируса скончался 181 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 181 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 123 876.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 7 515 человек. Общее число инфицированных достигло 5 773 419, состояние 4 840 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 309 992 человека, проведено свыше 33,8 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 71,3 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 48 миллионов, вторую – 23,3 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)