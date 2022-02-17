В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме (ВИДЕО)
По меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения в результате взрыва бытового газа в жилом доме в населенном пункте Вахидийе в провинции Тегеран. Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает в четверг агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в момент происшествия в одной из квартир дома семья праздновала день рождения.
Спасательные службы продолжают разбирать обломки здания. Специалисты выясняют причины взрыва.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио»
В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития - Орхан Мамедов
TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив)
В Азербайджане завершается процесс интеграции требований Хартии качества международных перевозок во внутреннее законодательство (Интервью)