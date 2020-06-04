Вопрос:

У меня умер отец. Как обычно происходит наследование? Перейдет ли все автоматически нашей матери или я и моя сестра тоже должны будем делить наследство. У отца была квартира, дача и машина. Спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Наследственное имущество в вашем случае делится в равных долях между супругой и детьми умершего, которые являются наследниками первой очереди.

При этом из состава наследственного имущества вычленяется принадлежащая вашей матери доля в совместной собственности супругов, то есть в имуществе, которое было приобретено вашими родителями во время совместной жизни (за исключением имущества, полученного умершим в дар или в порядке наследства). Такая доля составляет половину такого имущества.

То есть ваша мать получит 1/2 долю в имуществе как переживая супруга, а оставшаяся 1/2 доля будет разделена между вами в равных долях. При этом наследники могут отказаться от причитающейся им доли в наследственное имуществе, в том числе могут указать, что отказываются от своей доли в пользу других наследников.

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