Зимний выпуск журнала "Mədəniyyət.AZ" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет зимний выпуск журнала "Mədəniyyət.AZ", в который вошли интересные статьи и публикации о различных событиях в области кино, театра, музыки, изобразительного искусства, науки, туризма и других областей культурной жизни Азербайджана, сообщила Trend Life главный редактор издания, доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева.

В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, на страницах издания опубликованы поздравления видных общественных деятелей и представителей интеллигенции.

Сегодня развитие Азербайджана и его национальные ценности высоко оцениваются международным сообществом – знаменательным событиям за прошедший год посвящен ряд публикаций.

Одно из центральных мест уделено творчеству и жизни выдающегося поэта и филолога, народного поэта Азербайджана Халила Рзы Улутюрка, который оставил после себя большое литературное наследие, много писал на тему свободы, любви к родной земле, к родине.

Известным личностям из мира классической музыки посвящены материалы о народных артистах Азербайджана, для которых этот год стал юбилейным - кавалер ордена «Истиглал», художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского симфонического оркестра имени У. Гаджибейли Рауф Абдуллаев и педагог, тарист, создатель легендарного ансамбля "Гёй-гёль" и Гянджинской государственной филармонии Фикрет Вердиев.

В рубрике “Bu kino ki var...” раскрываются самые знаменательные события из мира отечественного кинематографа. Этот год был очень плодотворным на международные награды.

Спектакль “Boy” Государственного театра YUĞ стал одной из самых лучших премьер года. Об успехах коллектива еще один интересный материал.

Творчество выдающегося скульптора-монументалиста, лауреат Госпремии СССР и Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», народного художника Токая Мамедова, воплощенное в шедеврах, является историей нашего народа. Эта статья заслуживает особого внимания.

50-летие Государственного музея музыкальной культуры – очередная увлекательная статья! За годы деятельности здесь была собрана внушительная коллекция из удивительных экспонатов, касающихся музыкального развития не только Азербайджана, но ряда других стран. Это единственный музей в подчинении которого находится ансамбль древних музыкальных инструментов. В Баку действуют три филиала музея: дома-музеи Гара Гараева, Ниязи и Вагифа Мустафазаде.

О древней истории и культуре Карабаха, научной жизни страны и развитии туризма также можно прочитать на страницах издания.

(Автор: Вугар Иманов)

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