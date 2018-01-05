Оперетта "Аршин мал алан" стала потрясающим новогодним подарком Казани (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новогодний подарок сделали казанцам студенты Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, представив легендарное произведение "Аршин мал алан" выдающегося композитора и драматурга, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life со ссылкой на "Казанский репортер" (www.kazanreporter.ru).

"Аршин мал алан" (дословный перевод — «Покупающий товар аршинами»), известный также как "Продавец ручного товара" - последняя и самая популярная оперетта Узеира Гаджибейли в 4 действиях. Она была написана в 1913 году в Петербурге. Автором либретто оперетты (на азербайджанском) является сам Узеир Гаджибейли. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. В комедии Узеир Гаджибеков сочетал традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в 187 театрах 76 стран. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. Комедия была экранизирована 4 раза, самой популярной же считается фильм 1945 года с участием легендарного Рашида Бейбутова в главной роли. Фильм оказался настолько удачным, что был дублирован на 86 языков, обошел 136 стран мира и по кассовому сбору опередил самые знаменитые фильмы Голливуда.

Репортер издания Зиновий Бельцев в своем материале высоко оценил постановку и игру актеров:

"В минувшем году на суд казанцев Оперная студия Казанской государственной консерватории уже представляла и «Цыганского барона» Иоганна Штрауса, и «Принцессу цирка» Имре Кальмана. Но то, что написал азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков, – не просто оперетта. Его музыкальная комедия стилистически гораздо ближе к классической opera buffa: связь с народной музыкой, мелодизм, реалистический бытовой сюжет, точно подмеченные человеческие слабости, яркое, стремительно-игро­вое начало спектакля, лирико-сентиментальная любовная линия, типичные комические персонажи – старый, смешной в своей наивности купец и ловкие изворотливые слуги. Да и структурно композитор разделил свое сочинение не на драматические сцены, а на музыкальные номера – арии, дуэты, куплеты, танцы, словно подчеркивая, что главным художественно-выразительным началом в «Аршин мал алан» является музыка, именно ее драматургическая роль является определяющей. Сразу скажу, что Оркестр татарской музыки Казанской государственной консерватории «Tatarica» блестяще справился с этой задачей, став полноправным участником представления.

Отмечающая в этом году свое 105-летие, музыкальная комедия Узеира Гаджибекова была исполнена в Казани сразу на трех языках: в основном – на русском, несколько арий – на татарском и часть куплетов на азербайджанском. А постановщиком стал приглашенный из Симферополя режиссер единственного в мире тюркоязычного Крымско-татарского академического музыкально-драматического театраРинат Бикташев, в послужном списке которого уже есть Гран-При Международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» за воплощение на сцене знаменитого шедевра азербайджанца. Отличительными чертами этой постановки стали умение режиссера сочетать драматизм, лирическое начало с ярким гротеском, его тонкое ощущение жанра и времени и особое внимание к пластическому решению создаваемого актером образа.

– Бессмертная музыка Гаджибекова и абсолютно наивный, симпатичный сюжет всегда умиляют зрителя. А люди старшего поколения наверняка помнят и одну из лучших экранизаций оперетты, где главную роль сыграл неповторимый Рашид Бейбутов, – пояснил свой выбор Ринат Эбазерович…

ЮНЕСКО признало «Аршин мал алан» одним из самых популярных музыкальных произведений в мире и первой опереттой на мусульманском востоке, пышно отметив вековой юбилей комедии.

Большому концертному залу имени Салиха Сайдашева с его «задником»-органом, балкончиками на сцене, мраморными стенами – не лучшим материалом для зала, где звучит музыка, на один вечер предстояло трансформироваться в театр. Секрет, как удалось сотворить это чудо, раскрыл Бикташев:

– Конечно, концертный зал – это не сцена. Тут и свет другой, и акустика другая. Ничего. Сориентировались. Справились. Оттолкнувшись от материала, стали искать варианты его сценической адаптации. Оркестр же должен все время находиться на сцене, и надо было визуально разграничить пространство так, чтоб артисты и музыканты не мешали друг другу. И художник Булат Ибрагимов подсказал мне мысль – использовать ширмы как раму картины, в которой находятся оркестранты, как полноправные участники спектакля, и из которой, собственно, и выходят герои музыкальной комедии. Даже технические балконы заиграли в нашей сценографии.

В образах главных героев – Гюльчохры и Аскера – на сцену Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева из этой условной рамы вышли солисты оперной студии Айгуль Гардисламова, участница проекта «Узгэреш жиле», лауреат ряда международных конкурсов и фестивалей, и Ильгиз Мухутдинов, лауреат I премии Международного конкурса татарской песни имени Рашида Вагапова. Если драматическая игра им удавалась не очень хорошо, то голоса звучали великолепно: с тенор-альтино Рашида Бейбутова – классического исполнителя роли Аскера, достойно соперничал лирический тенор Ильгиза Мухутдинова, а с сопрано Марии Титаренко – классической исполнительницы роли Гюльчохры, лирико-колоратурное сопрано Айгуль Гардисламовой. Их лирический дуэт «Я люблю тебя, мой свет» прозвучал удивительно нежно, трогательно и достоверно.

Их оттеняли еще три пары влюбленных: герои второго плана Сулейман (Эннан Мамутов) и Асья (Аниса Валиева), лукавые слуги Вели (Альберт Хаммадеев) и Телли (Гульназ Шигапова) и комические старики Султан-бек (Рамил Айметдинов) и Джахан (Зейнеб Велуллаева). Каждый из актеров филигранно создавал образ своего героя, обладающий специфическими и очень узнаваемыми чертами характера. Сулейман был в меру мудр и тактичен, Асья – скромна и лирична, Вели – пройдошлив и нахален, Асья – энергична и хозяйственна, Султан-бек – похотлив и недоверчив, Джахан – хитра и обаятельна. На сцене нет отрицательных героев. Смешные – да, пожалуй. Но именно поэтому – вызывающие симпатии. Зритель смеется не над ними, а вместе с ними. И в этом особая заслуга молодых актеров, сумевших завоевать сердца зрителей с первой минуты появления их героев в спектакле.

– Когда сталкиваешься с людьми, которые еще не «размяты», податливы мысли режиссера, – это счастье, – искренен в своих оценках постановщик комедии. – Хуже, когда невозможно этот гранит разгрызть, переломать, как это бывает уже с состоявшимися актерами и вокалистами. А мои актеры – не просто благодарны и податливы, у них очень хорошая школа в консерватории, они имеют очень хорошую базу. С ними легко работать. Мне приятно, что они «загорелись». И не суть важно, чья это заслуга – их, моя или композитора. Важно, что появилась команда, которая действительно хотела работать без выходных.

Узеир Гаджибеков вплетал в европейские традиции музыкальной культуры интонации азербайджанских народных танцев и песен. Так народный напев «Джанлар ичин де джаным» зазвучал в куплетах Султан-бека, «Терекеме» – в танце Асьи, «Бойнунда вар сарылыг» – в главной теме увертюры. Мугамные напевы стали основой и для хора девушек и их танца с тканями вокруг притворившегося бродячим торговцем Аскера – здесь явственно слышалась интерпретация песни «Галанын дибинде». Кстати, на основе этой песни Михаил Глинка создал «Персидский хор» для оперы «Руслан и Людмила», а Иоганн Штраус – «Персидский марш».

Консерваторский оркестр «Tatarica» и его дирижер Ринат Халитов смогли бережно соткать музыкальное полотно спектакля, передав это уникальное сочетание национального колорита и понятной всем музыкальной гармонии. В их исполнении явственно чувствовалось благородное влияние на основоположника профессиональной музыки и национальной оперы в современном Азербайджане мировой музыкальной культуры. А история о том, как найти любовь и построить семейное счастье, оказалась близкой и сегодняшнему зрителю. Возможно, именно потому спектакль неоднократно прерывался овациями, которыми щедро одаривали артистов истосковавшиеся по хорошей музыкальной комедии казанцы".

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