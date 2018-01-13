Известный ханенде представил тесниф "Шур в новой аранжировке (АУДИО)

13 января 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный ханенде Тейюб Асланов представил тесниф "Шур" в новой аранжировке, сообщили Trend Life в пресс-службе ханенде.

В свое время тесниф "Шур" исполнял видный мастер мугама, народный артист Абульфат Алиев. Тейюб Асланов решил представить тесниф в новой, более современной форме и вдохнуть в композицию новую жизнь.

Ханенде уверен, что тесниф в новой аранжировке вызовет большой интерес слушателей.

Отметим, что наряду с творчеством Тейюб Асланов также занимается педагогической работой, передовая свой опыт молодому поколению. Он главный педагог кафедры мугама Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Около 30 лет Тейюб Асланов достойно представляет азербайджанское музыкальное национальное искусство за рубежом. Он выступает на различных международных фестивалях, Днях культуры Азербайджана и других мероприятиях, считая пропаганду национального музыкального наследия одной из своих задач.

Сегодня в репертуаре Тейюба Асланова наряду с мугамом большое место занимают народные песни и авторские композиции. В конце 2016 года он представил диск Aman təklik əlindən, в который вошли народные песни, теснифы и мугамы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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