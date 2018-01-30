Определены победители Кубка Кяпаза -2018 по танцам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии прошел третий Фестиваль по сценическим видам танца "Кубок Кяпаза 2018", организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщил Trend Life заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

В фестивале приняли участие танцоры и коллективы из восьми регионов - Баку, Гянджа, Агстафа, Шамкир, Товуз, Гёйгёль, Мингячевир и Барда. В судейскую линейку вошли известные танцоры и хореографы, среди которых были Таир Эйнуллаев, Ульвия Гасанова и Айсель Гусейнова.

Главная цель - выявление талантливой молодежи, показывающих свое умение в различных направлениях традиционного и современного танцевального искусства, отбор лучших для представления Азербайджана на чемпионатах мира и Европы. Важными задачами конкурса-фестиваля также являются обмен опытом между руководителями, педагогами и танцорами Азербайджана и ближнего зарубежья, пропаганда здорового образа жизни и плодотворного досуга среди населения, привлечение к занятиям современной хореографией детей, подростков и молодежи.

Список победителей в различных номинациях и возрастных категориях:

Танцевальное шоу

Ансамбль- baby: студия "Дамла" (Баку)

Соло- junior: Нигяр Мустафазаде, группа "Бута" (Баку)

Ансамбль - смешанная категория: группа "Азерин" (Гянджа)

Классические танцы

Ансамль- junior: группа "Фиданлар" (Мингячевир)

Bollywood

Соло-baby: Аян Гумбатова, группа "Бута" (Баку)

Соло-junior: Нурай Гасанова, группа "Фиданлар" (Мингячевир)

Дуэт-junior: Юсиф Аббасов и Фидан Аббасова, группа "Бута" (Баку)

Дуэт-взрослые: Наиль Гахраманов и Фархад Алиев, группа "Бута" (Баку)

Ансамбль – смешанная категория: группа "Бута" (Баку)

Фольклор-стилизация:

Ансамбль- baby: студия "Дамла" (Баку)

Дуэт-junior: Нигяр Сафарова (Барда) и Зейнба Гафарова (Гянджа)

Группа- junior: группа "Азери игидлери" (Баку), группа "Азерин" (Гянджа)

Ансамбль-junior: студия "Сянан" (Гянджа)

Этно-фолк:

Соло- junior: Нурай Гасанова, группа "Фиданлар" (Мингячевир), Севиндж Гулиева, студия "Сянан" (Гянджа)

Ансамбль – junior: группа "Руслан" (Гянджа).

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(Автор: Вугар Иманов)

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