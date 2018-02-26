Французский композитор рассказал о создании произведения "Ходжалы 613"

БАКУ /Trend Life/ - Известный французский композитор Пьер Тилой рассказал о создании произведения "Ходжалы 613", посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида, cообщает Trend Life.

"В 1992 году мне было 22 года, интересовался международной политикой, и когда узнал о войне в Карабахе, вынужденных переселенцах и беженцах в Азербайджане, то начал свое расследование, посмотрел документальный фильм, изучил материалы. Ходжалинская трагедия настолько потрясла меня до глубины души, что решил обязательно написать произведение, чтобы через музыку выразить всю свою боль к этому ужасному событию, отдать дань памяти жертвам этой ночи. Произведение было создано в нескольких версиях, в том числе с использованием музыкальных инструментов балабана и кларнета и оркестра. Симфоническая поэма "Ходжалы 613" отражает призыв к миру и предотвращению впредь таких трагедий, как Ходжалинский геноцид", - отметил Пьер Тилой

Симфоническая поэма Пьера Тилоя "Ходжалы 613" посвящена памяти 613 мирных азербайджанцев, ставших жертвами геноцида, совершенного армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Произведение объединяет в себе западную классическую музыку и азербайджанскую народную музыку, включая песни "Лачын", "Сары гелин". Синтез ритмов марша, звуков шествия солдат и пулеметной очереди доносит ужасы Ходжалинской трагедии.

Премьера произведения прошла 21 февраля 2013 года в Париже. Затем оно было представлено в Лондоне, Мюлузе, Страсбурге, Руане, Колмаре, Брюсселе, Афинах, Вильнюсе, Берне, Женеве, Дублине и Осло.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы, где проживали семь тысяч человек.

Во время этой кровавой резни были убиты 613 человек, тысяча человек мирного населения стали инвалидами от полученных ранений. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей остались без одного родителя. В заложники захвачены 1275 мирных жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

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