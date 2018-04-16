Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов удостоены российской премии "Золотая маска"

16 апреля 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов удостоены специальной премии жюри театральной премии "Золотая маска - 2018", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Награду артисты получили "За уникальный творческий дуэт в спектакле Большого театра "Манон Леско"".

Напомним, что премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско" состоялась в Большом театре России 16 октября 2016 года.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

(Автор: Джани Бабаева)

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