Традиции Баку в столице Греции (ФОТО)

17 апреля 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В известной художественной галерее Греции "Blank Wall Gallery", расположенной в Афинах, 30 марта-5 апреля прошла выставка работ профессионального фотографа, члена Объединения фотографов Азербайджана Айдына Садыхова под названием "БАКУ: город, где традиции встречаются с модерном", об этом Trend Life сообщил сам фотограф. Данная фотовыставка стала первой персональной экспозицией Айдына Садыхова, организованной заграницей.

Фотовыставка "БАКУ: город, где традиции встречаются с модерном" представила уникальную возможность для жителей столицы Греции и её гостей познакомиться с наиболее яркими достопримечательностями и культурными ценностями столицы Азербайджана.

Айдын Садыхов представил посетителям выставки как уникальные исторические архитектурные шедевры Баку, так и его современные и созданные за последние годы, архитектурные творения. Особое место на экспозиции заняли фотографии исторических объектов столицы, которые находятся в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальная идея и цель выставки заключается в том, чтобы показать туристический потенциал Баку, продемонстрировать то, как в одном городе могут великолепно сосуществовать и сочетаться исторические архитектурные достопримечательности с уникальными современными архитектурными творениями, при этом, придавая городу прекрасный и неповторимый вид. Через свои работы автор также хотел показать и архитектурное развитие нашей столицы, которое соприкасается с историей и традициями нашего народа.

На выставке фотограф представил 28 фотографий, которые перевоплотились в своеобразного гида, предложившего интересный осмотр исторических и современных достопримечательностей Баку, созданных в разные годы.

На фотографиях автора, демонстрирующих современные архитектурные творения, представлен Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский музей ковра, Flame Towers, Бакинский олимпийский стадион, концертный зал Crystal Hall. Исторические достопримечательности были представлены в работах на которых запечатлены крепости, расположенные в посёлках Мардакан, Романы, Девичья Башня, Храм огнепоклонников Атешгях и достопримечательности Ичери шехер.

Выставка вызвала интерес, галерею посетили большое количество зрителей, среди которых как жители Афин, так и гости города. В день закрытия выставки, Айдын Садыхов охотно делился с гостями увлекательными рассказами, историческими справками о местах, представленных им на его фотоработах.

Мероприятие было широко освещено в ведущих греческих СМИ. Айдын Садыхов также стал гостем местной радиостанции ATHINA 984, где подробно рассказал о представленной в Афинах экспозиции.

Напомним, что в марте текущего года фоторабота Айдына Садыхова вошла в число ста лучших международного фотоконкурса на тему "Городской пейзаж", который был проведен крупной галереей Греции "Blank Wall Gallery"

(Автор: Джани Бабаева )

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Azernews Newspaper
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