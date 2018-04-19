Любимый фотограф азербайджанских актеров призывает следовать за своими инстинктами

19 апреля 2018 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери шехер галерее Art Tower 24 апреля состоится открытие персональной фотовыставки Лалы Гусейновой под названием "Следуй за своими инстинктами", сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Лала Гусейнова – азербайджанский фотограф, специализирующийся на портретной съемке. Она создает самобытные, концептуальные портреты, передавая через фотографию эмоции и чувства своих моделей. Лала сотрудничает с различными изданиями, а также работает в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, являясь любимым фотографом абсолютно каждого актера, которому удалось попасть в ее фотообъектив. И это немудрено, ведь каждая фотосессия этой талантливой девушки превращается в настоящую феерию, особенную историю со своим сценарием и драматической линией. Именно так Лала Гусейнова привыкла относиться к своей любимой работе – делу всей ее жизни.

Выставка пройдет при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры и туризма Азербайджана, Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Выставка пройдет 24-28 апреля. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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