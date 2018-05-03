Новое поколение приглашает: конкурс этюдов в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На протяжении долгого времени в рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Yeni nəsil dəvət edir" ("Новое поколение приглашает") организуются концерты мугама, вечера классической и джазовой музыки, показы театральных постановок.

Так, в рамках проекта на сцене Международного центра мугама в Баку состоялось открытие I конкурса этюдов "Sürət və cürət" ("Скорость и смелость").

Конкурс организован Государственным университетом культуры и искусств, и проводится среди студентов университета. Он состоит из двух туров и проходит по категориям "Фортепиано" и "Струнные и духовые инструменты".

На открытии выступили преподаватели университета Лейла Асланова, Севда Ахундова, Сафар Алиев, Сабина Мехтиева, Илаха Садыгзаде и другие. В их исполнении прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Роберта Шумана, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси и Тофига Гулиева.

Закрытие и гала-концерт I конкурса этюдов состоятся 15 мая в Международном центре мугама.

Также напомним, что 4 мая в Международном центре мугама пройдет концерт "Charango meets Mugam", на котором выступят азербайджанские исполнители мугама и этно-музыканты из Перу.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az

(Автор: Джани Бабаева)

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