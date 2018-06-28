Открытие Дней культуры Ирана в Азербайджане – национальные костюмы, изделия ручной работы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие Дней культуры Ирана в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Первым мероприятием в рамках Дней культуры Ирана стала выставка, организованная в Музейном центре в Баку, на которой представлены изделия ручной работы иранских мастеров, фотоработы, живописные произведения, образцы национальной одежды.

Также в Музейном центре состоялась пресс-конференция с участием министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева, министра культуры и исламской ориентации Ирана Сейида Аббаса Салехи.

В своем выступлении Абульфас Гараев отметил, что народы двух стран связывают братские отношения. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном успешно развиваются в различных сферах, в том числе в области культуры, и проведение Дней культуры Ирана будет способствовать расширению двусторонних связей в данной области.

Министр подчеркнул, что в прошлом году с успехом Дни культуры Азербайджана были организованы в Иране, а сегодня Дни культуры Ирана проходят в нашей стране. Было отмечено, что программа Дней культуры Ирана - обширная. В рамках мероприятия 27 июня - 1 июля будут проведены концерты, выставка, кинопоказ, продемонстрирована театральная постановка. В рамках Дней культуры мероприятия будут организованы не только в Баку, но и Гяндже.

В свою очередь Сейид Аббас Салехи отметил, что Иран и Азербайджан имеют общую культуру и историю.

Было подчеркнуто, что цель проведения Дней культуры Ирана в Азербайджане – продемонстрировать насколько близка наша культура.

Проведение мероприятия сыграет значимую роль в развитии сотрудничества между двумя странами в области культуры, ознакомлении с творчеством деятелей культуры и искусства Ирана и т.д.

Отметим, что на выставке были представлены фотоработы, отражающие природу, исторические и архитектурные памятники Ирана, колоритные живописные произведения, изделия ручной работы – художественная резьба по дереву, ковровые изделия, ювелирное дело, чеканка, также была представлена печатная продукция, рассказывающая о культуре, традициях, достопримечательностях и туристическом потенциале Ирана.

Особый интерес у посетителей выставки вызвали национальные сладости Ирана, образцы национальной одежды и работы современных модельеров-дизайнеров.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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