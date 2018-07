Килиманджара, или Невероятные приключения русских в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После успешной презентации в Москве российско-азербайджанской комедии "Килиманджара", картина была овациями встречена в Баку, сообщает Trend Life. Фильм снят продюсерской компанией Александра Цекало "Среда" и Planet Parni iz Baku Films Таира Иманова. Режиссер фильма - Екатерина Телегина.

Гала-вечер фильма прошел в Park Cinema, который расположен в торговом центре Park Bulvar, с участием творческого коллектива из Азербайджана. Праздничная атмосфера, совместные фото и селфи, медийные лица, известные кинематографисты и музыканты, и, конечно же, легендарные актеры команды КВН «Парни из Баку», улыбки друзей и зрителей, искрометный юмор и бурные аплодисменты стали ярким украшением вечера.

На открытии вечера Таир Иманов отметил, что комедийный жанр был выбран потому, что позволяет показать Баку в радостном и веселом свете, а главная цель – пропаганда родной страны, древней и современной архитектуры, гостеприимства людей и туризма, музыкальной культуры и богатства национальной кухни. Таир Иманов подчеркнул, что столь важный проект был реализован благодаря вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Известный кинорежиссер и сценарист Рамиз Фаталиев поздравил творческий коллектив с работой и пожелал дальнейших успехов.

В прокат на широких экранах лента выйдет 19 июля одновременно в девяти странах.

Сюжет фильма: Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его! Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного Фарида в его родной Баку. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. Тем не менее, все они приезжают в Баку, но ни один из них не знает, где на самом деле живет жених Маруси. И тем более, никто не ожидает, какие невероятные приключения здесь их ждут, впрочем, как и жителей столицы... Как выясняется, Фарида также ищет криминальный авторитет. Якобы, он что-то у них украл, и теперь в бегах. Кому первому улыбнется удача? Кто сумеет найти беглеца раньше?...

Режиссер массовых сцен – Алекпер Алиев, оператор – постановщик - Семен Яковлев. В фильме снялись Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Варвара Бородина, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Таир Иманов, Джабир Иманов, Бахрам Багирзаде, Азер Мамедзаде Надир Абдулрагимбеков, Исмаил Сафарали, Кямран Агабалаев и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

