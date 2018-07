ЖАРА 2018 – эйфория от "Ленинград", фанат прорвался к Jah Khalib, сын Майкла Джексона (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - И третий день Международного фестиваля "ЖАРА-2018" запомнился зажигательными и лирическими композициями, экстравагантными нарядами певцов и оригинальными номерами, и, конечно же, энергетикой зрителей, сообщает Trend Life.

Как всегда EMİN под овации зрителей исполнил несколько композиций, еще раз подчеркнув, что эпицентр самого жаркого события этого лета находится именно в Баку! Этот вечер еще надолго запомнится зрителям, эмоции которых зашкаливали. Каждое выступление не только сопровождалось овациями, но и танцами зрителей, и не важно, была это зажигательная или лирическая песня. Созвездие звезд и талантливых исполнителей Elvira T, Monatik, Алекс Малиновский, Джиган, Ирина Дубцова, Слава, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Шариф, Рита Dakota, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, DJ Shock, Банд’Эрос, ST и другие.

И если певец Брэндон Ховард, который называет себя сыном Майкла Джексона, брал за душу ностальгией, то во время выступления Jah Khalib на сцену прорвался фанат, чтобы обняться со своим кумиром.

А кульминацией вечера стал концерт группы «Ленинград», коллектив которой всегда очень живо общается с публикой и вовсю отрывается на сцене во главе с Сергеем Шнуровым. Концерты этого коллектива - всегда провокация, эпатаж и драйв, и солисты группы знают, как давать жару на сцене. Так произошло и сцене «ЖАРА», где было действительно жарко не только от зажигательных композиций, но и от слов в них и общения с публикой Сергея со знаком 18+. Такое выступление впервые можно было увидеть в Баку, между тем, зрители были в настоящей эйфории! Охране с трудом удавалось сдерживать зрителей, рвущихся к сцене…И в заключении небо было окрашено яркими цветами фейерверка!

Фестиваль "ЖАРА 2018" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль проводится в третий раз. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

