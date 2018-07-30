Союз кинематографистов Азербайджанской Республики наградил кинодеятелей

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 120-летием национального кино Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) предоставил денежные награды группе ветеранов кино за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере киноискусства, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Также денежные награды представлены некоторым деятелям кино, которые в 2018 году отмечают юбилей.

Список юбиляров удостоенных наград СКАР (награда – 350 манатов) - народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли (70-летний юбилей), заслуженные работники культуры – Сабир Велиев (80-летний юбилей), Владимир Дудниченко (70-летний юбилей), Мирослава Искендерова (75-летний юбилей).

Список ветеранов кино удостоенных наград СКАР (награда - 250 манатов) – заслуженный деятель искусств Анвер Аблуч, заслуженные работники культуры Нариман Шихалиев, Шахин Галабеков, Лидия Шарковкина, Пярвиз Гулиев, Рафига Будаглы, Акиф Рустамов и Адалят Юнусов.

Национальной кинопремии ("Milli kino mükafatı") (2000 манатов) за вклад в развитие национального кинематографа и в связи с 75-летним юбилеем удостоен известный кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, кавалер ордена "Шараф", народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов.

(Автор: Джани Бабаева)

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