Союз кинематографистов Азербайджанской Республики наградил кинодеятелей

30 июля 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 120-летием национального кино Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) предоставил денежные награды группе ветеранов кино за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере киноискусства, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Также денежные награды представлены некоторым деятелям кино, которые в 2018 году отмечают юбилей.

Список юбиляров удостоенных наград СКАР (награда – 350 манатов) - народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли (70-летний юбилей), заслуженные работники культуры – Сабир Велиев (80-летний юбилей), Владимир Дудниченко (70-летний юбилей), Мирослава Искендерова (75-летний юбилей).

Список ветеранов кино удостоенных наград СКАР (награда - 250 манатов) – заслуженный деятель искусств Анвер Аблуч, заслуженные работники культуры Нариман Шихалиев, Шахин Галабеков, Лидия Шарковкина, Пярвиз Гулиев, Рафига Будаглы, Акиф Рустамов и Адалят Юнусов.

Национальной кинопремии ("Milli kino mükafatı") (2000 манатов) за вклад в развитие национального кинематографа и в связи с 75-летним юбилеем удостоен известный кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, кавалер ордена "Шараф", народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Коллеги отметят юбилей Шахмара Алекперова (ФОТО)
Культура 10 июля 11:58
Денежный приз за статью и рецензию: кинематографисты Азербайджана проводят конкурс
Культура 21 июня 17:19
Огтай Миргасымов удостоен высшей премии Союза кинематографистов Азербайджанской Республики
Культура 8 июня 15:05
В Баку состоится встреча с известными режиссерами
Культура 11 мая 20:07
Азербайджанское кино в афишах – путешествие в прошлое (ФОТО)
Культура 4 апреля 12:41
Кинематографисты обсудили празднование 120-летнего юбилея азербайджанского кино
Культура 1 февраля 18:00
Лента новостей
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара без изменений, курс евро возрос
Израиль 19:56
Казахстан и Китай обсуждают подписание очередного документа в рамках строительства завода по производству СПГ
Казахстан 19:53
Возобновится ли газовое сотрудничество Туркменистана и России?
Энергетика 19:46
Скончался народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде
Социум 19:43
Майк Помпео: США стремятся к партнерству, а не доминированию в АТР
США 19:37
Тройные впечатления Artik & Asti на берегу Каспия Баку (ФОТО)
Звёздный мир 19:36
GM Uzbekistan планирует начать выпуск новых электромобилей
Бизнес 19:35
На западе Казахстана семь человек погибли в ДТП
Казахстан 19:33
Рост экономики Азербайджана в 2018 г. может превысить прогнозы - депутат
Бизнес 19:26