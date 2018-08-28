Хайям Мустафазаде признан лучшим вокалистом АрМИ-2018 в Москве (ФОТО)

28 августа 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Солист военного оркестра Министерства обороны Азербайджана, заслуженный артист Хайям Мустафазаде стал победителем творческого конкурса среди солистов за лучшее исполнение вокального произведения на русском языке, который прошел в рамках V Армейских международных игр АрМИ-2018, сообщил Trend Life исполнитель.

«Для меня было большой честью представлять Азербайджан в конкурсе и я горд тем, что стал победителем. Выступление прошло в зале Дома дружбы Москвы. Я исполнил две композиции из репертуара легендарного исполнителя Муслима Магомаева «Мелодия» и «Синяя вечность», которые были встречены овациями зрителей и высоко оценены членами жюри», - сказал Хайям Мустафазаде, которому была вручена грамота департамента культуры Министерства обороны России.

Певцу была также вручена благодарность за активное участие в праздничном концерте на Васильевском спуске в ходе проведения торжеств, посвященных 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск и праздника «Ильин День» на Красной площади.

(Автор: Вугар Иманов)

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