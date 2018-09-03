Азербайджанский джаз покорил Бразилию и Аргентину (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершился южноамериканский тур джазового трио заслуженного артиста Азербайджана Исфара Сарабского (в трио входят Александр Зингер и Маурицио Конгиу) и тариста Шахрияра Иманова, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend Life.

В рамках гастрольного турне с 22 августа по 1 сентября музыканты с большим успехом представили в концертных залах Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Биригуи, Кампинас и Сан-Паулу азербайджанские и зарубежные джазовые композиции, в том числе собственного сочинения. Среди них такие композиции как “Prelude”, “Limping Stranger”, “Swan Lake”, “Be Witched”, “Planet”, “Crying waterfal”, “The Edge”, “Novruz”, “G-Man” и другие.

Гостям вечеров была представлена литература об азербайджанской культуре, искусстве, музыке и традициях, проведены мастер-классы по джазу и искусству исполнения на таре. Зрители стоя и овациями приветствовали артистов. Турне широко освещалось в южноамериканских СМИ. Выступление организовано при содействии посольств Азербайджана в Аргентине и Бразилии.

(Автор: Вугар Иманов)

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