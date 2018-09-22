В Баку покажут уникальное и неповторимое шоу роботов (ФОТО/ВИДЕО)

22 сентября 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 18 ноября будет представлено одно из самых популярных шоу - "Шоу Трансформеров", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Шоу Трансформеров" — это уникальное и неповторимое шоу с роботами для детей и взрослых.

Новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.

Представление повествует о войне автоботов и десептиконов — разумных инопланетных роботов. Предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.

Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.

Начало представлений - в 12.00 и 15.00

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az. Цена билетов - от 10 до 28 манатов

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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