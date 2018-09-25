Звезды азербайджанской оперы отметили юбилей Фирангиз Ахмедовой (ФОТО)

25 сентября 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народной артистки СССР, видной оперной певицы Фирангиз Ахмедовой (1928 - 2011), сообщает Trend Life.

Концертная программа была представлена в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 18 по 26 сентября организовано около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, США, Турции, Италии и Словакии.

На открытии вечера директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения Рамиль Гасымов подчеркнул, что проведение Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли является ярким событием не только культурной жизни страны, но и мировой классической музыки. В эти дни во всех учреждениях культуры столицы царит атмосфера музыкального праздника, звучат произведения известных музыкантов, с концертной программой выступают популярные исполнители. Фестиваль давно снискал признание и любовь слушателей и профессиональных музыкантов из многих стран мира. Было отмечено, что творческая деятельность Фирангиз Ахмедовой внесла большой вклад в развитие оперного искусства и всегда служила примером для нового поколения вокалистов.

Секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова рассказала о творческом пути оперной певицы. Было отмечено, что Фирангиз Ахмедова (лирико-драматическое сопрано) в 1950-1970 годах с большим успехом выступала на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Она искусно исполняла партию Нигяр в опере "Кероглу", Гюльзар в "Шах Исмаиле", Севиль в опере "Севиль" и многие другие. Фирангиз Ахмедова была партнершей по сцене таких корифеев как Бюльбюль, Муслим Магомаев, Рауф Атакишиев и других. Фирангиз Ахмедова также исполняла сочинения в камерно-вокальном жанре. Слушатели до сих пор помнят ее исполнение композиций "Sənsiz" Узеира Гаджибейли, "Ölkəm" Асафа Зейналлы, "Arzu" Ниязи, "Heyran olmuşam" Ашрафа Аббасова и другие романсы.

Гостям была представлена концертная программа с участием солистов Государственного театра оперы и балета – Азера Зейналова, Наргиз Керимовой, Гюльназ Исмайловой, Афаг Аббасовой, Фариды Мамедовой, Илахи Эфендиевой, Инары Бабаевой, Чинары Ширин, Земфиры Исмайловой, Талеха Яхъяева и Гарины Керимовой, который выступили в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио

(Автор: Вугар Иманов)

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