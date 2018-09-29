Аслан шах и Ибрагим – вечер дастана в Баку (ФОТО)

29 сентября 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках совместного с Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана проекта "Dastan gecələri" ("Вечера дастана") была представлена композиция "Аслан шах и Ибрагим", сообщает Trend Life.

Семейно-бытовой дастан "Аслан шах и Ибрагим" был исполнен мастером ашугского искусства Ашрафом Гарибоглу - последним учеником легендарного ашуга Кямандара.

Дастан является одним из самых древних и крупных образцов художественного мышления азербайджанского народа. Дастан, будучи в основном результатом ашугско-озанского творчества, представляет собой проявление эпического мышления, а также является основным фактором, связывающим ашугское творчество и устную народную литературу. В дастане поэзия и проза составляют единство, поэтому дастан считается не только эпическим, но и лирическо-эпическим произведением. В дастанах ашуги повествуют о героических деяниях, любовных историях, важных исторических событиях. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В программе проекта "Dastan gecələri" также будет представлено: "Aşıq Alının Türkiyə səfəri" (31 октября), "Məhəmməd – Səlbi xanım" (27 ноября), "Əmrah - Səlbi" (25 декабря).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Азербайджанское радио.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Леонид Каневский в Баку, или To be continued "Жара" (ФОТО)
Культура 15:11
Кямран Шахмардан сделал себе театральный подарок на день рождения в Финляндии (ФОТО)
Культура 14:22
В Баку появилась самая музыкальная улица Бродвей – мировая премьера (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 13:38
Азербайджанский фильм удостоен награды имени Леонида Гайдая на фестивале в России (ФОТО)
Культура 11:20
«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими
Культура 01:37
В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)
Культура 01:24
Лента новостей
В Загаталы открылся первый Фестиваль ореха, грецкого ореха и каштана (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 16:34
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
ИКТ 16:12
В Японии 18 человек пострадали из-за тайфуна "Трами"
Другие страны 16:10
Президент Сербии привел армию в полную боеготовность
Европа 16:05
Сиявуш Новрузов: Нагорно-карабахская проблема решается не митингами, а целенаправленной политикой государства
Политика 15:35
Леонид Каневский в Баку, или To be continued "Жара" (ФОТО)
Культура 15:11
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд закупит АТС
Тендеры 15:07
Информацию о мероприятиях в рамках Фестиваля Насими можно узнать с помощью мобильного приложения
Общество 15:07
Бюджет Грузии на 2019 год увеличивается
Грузия 14:59