Грандиозное музыкальное шоу "Куклы LOL" в Баку (ВИДЕО)

1 октября 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, только 28 октября, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоится самое яркое, красочное и феерическое семейное шоу - "Куклы L.O.L - сверкай и веселись", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили для зрителей организаторы шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись". Интерактивный характер шоу вовлекает в действие всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, что лучше сделать, и как лучше поступить.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера всех героев представления, множество песен, красочные костюмы, и конечно, счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а также любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в действе, а родители забудут, что они уже взрослые.

Начало - в 12.00 и 15.00.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az

(Автор: Джани Бабаева)

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