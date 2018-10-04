Творящие и дарующие жизнь встретились в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся интересный концерт в рамках проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" ("Творящие и дарующие жизнь"), сообщает Trend Life.

Проект организован Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Концертная программа была посвящена жизни и творчеству композитора Гаджибабы Гасанова. Ведущие концерта – заслуженный артист Рашад Ильясов, профессор Видади Халилов, доцент Бакинского славянского университета Алмаз Мамедова и дочь композитора Гюльбяниз Мехтиева рассказали зрителям о жизни и творчестве Гаджибабы Гасанова, поделились воспоминаниями о нём.

На вечере в сопровождении инструментального ансамбля "Səadət" под руководством народного артиста Агаджабраила Абасалиева выступили народные артисты Айгюн Байрамова и Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Эхтирам Гусейнов, солисты Азербайджанского телевидения и радио Ровшан Азиз, Равана Амирасланлы, Садаф Будагова. Прозвучали композиции "Unuda bilmirəm", "Tarçalan oğlan", "Yağma yağış", "Eşqimin növrağı", "Ara məni sevgilim", "Xatirələr", "Bənövşə".

Вечер завершился композицией "Mənim səsim" в исполнении Гюльяз Мамедовой, Раваны Амирасланлы и Садаф Будаговой.

Концертная программа была встречена публикой с интересом и сопровождалась аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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