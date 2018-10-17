Презентована песня азербайджанской участницы детского "Евровидения-2018" (ФОТО, ВИДЕО)

17 октября 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На официальном сайте детского песенного конкурса "Евровидение" презентована песня, с которой представительница Азербайджана на конкурсе в этом году - Фидан Гусейнова представит страну, сообщает Trend Life.

На сайте представлен видеоклип на конкурсную песню, которая называется "I Wanna Be Like You". Композиция звучит на двух языках – азербайджанском и английском.

Международный детский песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Минске (Беларусь) 25 ноября 2018 года. Слоган конкурса в этом году – Light Up (Зажигай). Логотип конкурса - утренняя звезда, сделанная из вертикально перевёрнутых музыкальных волн.

Кандидатура представительницы Азербайджана на конкурсе в этом году была утверждена в ходе внутреннего отбора Общественного телевидения Азербайджана.

Общественное телевидение Азербайджана является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокала среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior.

Фидан Гусейнова пела дуэтом вместе со всемирно известной певицей Ларой Фабиан на концерте в Баку. В этом году Фидан участвовала в нескольких проектах, среди которых песня "Say Hallelujah" в дуэте с Эльнуром Гусейновым.

"Когда я узнала, что буду представлять Азербайджан на конкурсе, то очень обрадовалась. Уверена, что достойно представлю нашу страну и смогу победить. Считаю, что для успеха на конкурсе надо много репетировать, усиленно готовиться и, наверное, очень сильно хотеть победить", - сказала ранее Trend Life Фидан.

(Автор: Джани Бабаева)

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