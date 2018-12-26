В Баку прошел концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 31 декабря, сообщает Trend Life. Концертная программа была представлена Международным центром мугама, Азербайджанским телевидением и радио и Исполнительной властью Сабаильского района Баку.

Среди гостей были видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии глава исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов поздравил гостей с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который ежегодно широко отмечается как символ национального и культурно-духовного единства, и пожелал всем счастья и процветания, благополучия и успехов в делах.

В концертной программе выступили народные артисты Мурад Гусейнов, Энвер Садыгов, Назакет Теймурова, Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты Эмиль Афрасиаб, Эхтирам Гусейнов, пианист Низами Алиев. Концерт завершился песней Алибабы Мамедова «Мой Азербайджан».

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира. Сегодня во всем мире проживают десятки миллионов азербайджанцев. В 1993 году в соответствии с указом Президента Азербайджана 31 декабря объявлен Днем солидарности азербайджанцев всего мира. С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством, и эта дата отмечается как праздник.

(Автор: Вугар Иманов)

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