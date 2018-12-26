Однажды в Карабахе (ФОТО)

26 декабря 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер художественно-музыкального творчества “Bir gün Qarabağda” (Однажды в Карабахе), сообщает Trend Life. Проект реализован Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при содействии Международного центра мугама.

В фойе центра была представлена экспозиция культурно-материального наследия Карабаха – образцы фольклора, ковроткачества, национальной кухни, работы мастеров народно-прикладного искусства. Большой интерес вызвало выступление актёров Шушинского государственного музыкального драматического театра, а также рисунки песком молодого художника Айдына Рагимова. Среди гостей были председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев, общественные деятели, представители культуры и науки, национальные герои, семьи шехидов, ветераны и инвалиды Карабахской войны.

Председатель комитета культуры Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о государственной политике по вопросам культуры в целом, и в частности среди беженцев и вынужденных переселенцев, о мерах, предпринимаемых в целях интеграции этой части населения в общественную среду, об усилиях по скорейшему возврату оккупированных территорий и возвращению жителей в родные дома Карабаха.

Гостям была представлена концертная программа с участием воспитанников Карабахской школы мугама – народных артистов Назакет Теймуровой, заслуженных Фируза Сахавета, Анара Шушалы, Эхтирама Гусейнова и других.

Проект “Bir gün Qarabağda” направлен на демонстрацию и пропаганду исторических традиций культурной среды и развития Карабаха, а также повышения и стимулирования творческих возможностей вынужденных переселенцев и беженцев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Международный центр мугама отметит 10-летний юбилей
Культура 13:36
В Баку прошел концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира (ФОТО)
Культура 13:15
Драматург Идо Нетаньяху, брат премьера Израиля: Азербайджан – прекрасная и толерантная страна (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Интервью 24 декабря 18:05
О, Вахид, ты по-прежнему пьян от любви…(ФОТО)
Культура 24 декабря 14:43
Творческие свершения юных азербайджанских музыкантов
Культура 24 декабря 14:19
Одним бакинским вечером. Если хочешь изменить мир, то измени себя! (ФОТО)
Культура 21 декабря 19:26
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город"
Политика 18:28
Тандем Азербайджан-Россия является решающим для спокойного и устойчивого развития региона - эксперт
Политика 18:15
Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах
Политика 18:02
Орхан Мамедов: Указ Президента Ильхама Алиева важен для развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Бизнес 18:02
Названы лучшие смартфоны 2018 года (ФОТО)
Интересное 17:58
Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время
Арабские страны 17:30
В Южной Корее расследуют возможную слежку властей за гражданами
Другие страны 17:30
Пекинская международная садоводческая выставка откроется в апреле 2019 года
Китай 17:24
Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение
Израиль 17:21