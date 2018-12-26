Однажды в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер художественно-музыкального творчества “Bir gün Qarabağda” (Однажды в Карабахе), сообщает Trend Life. Проект реализован Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при содействии Международного центра мугама.

В фойе центра была представлена экспозиция культурно-материального наследия Карабаха – образцы фольклора, ковроткачества, национальной кухни, работы мастеров народно-прикладного искусства. Большой интерес вызвало выступление актёров Шушинского государственного музыкального драматического театра, а также рисунки песком молодого художника Айдына Рагимова. Среди гостей были председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев, общественные деятели, представители культуры и науки, национальные герои, семьи шехидов, ветераны и инвалиды Карабахской войны.

Председатель комитета культуры Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о государственной политике по вопросам культуры в целом, и в частности среди беженцев и вынужденных переселенцев, о мерах, предпринимаемых в целях интеграции этой части населения в общественную среду, об усилиях по скорейшему возврату оккупированных территорий и возвращению жителей в родные дома Карабаха.

Гостям была представлена концертная программа с участием воспитанников Карабахской школы мугама – народных артистов Назакет Теймуровой, заслуженных Фируза Сахавета, Анара Шушалы, Эхтирама Гусейнова и других.

Проект “Bir gün Qarabağda” направлен на демонстрацию и пропаганду исторических традиций культурной среды и развития Карабаха, а также повышения и стимулирования творческих возможностей вынужденных переселенцев и беженцев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

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