Российские звезды проведут в Баку мальчишник

27 декабря 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 8 февраля 2019 года в 20.00 на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках гастролей Московского современного художественного театра пройдет спектакль «Мальчишник» по пьесе азербайджанской писательницы и драматурга Лалы Алиевой-Клычковой, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик спектакля – директор МСХТ Руслан Банковский. В спектакле заняты звезды российского театра и кино - Дмитрий Мазуров, Иван Николаев, Михаил Павлик, Петр Баранчеев и Станислав Эрклиевский.

Жанр пьесы - детективная комедия с элементами драмы. Интрига в «Мальчишнике» выражается в противостоянии внешнего благополучия каждого из героев их внутреннему разладу. Пятеро приятелей собираются на мальчишник перед свадьбой одного из них. Ничто не предвещает бури, пока вечер не превращается в череду воспоминаний, откровений и раскаяний. Кульминация наступает тогда, когда собравшиеся выясняют, что все они встречались с одной и той же девушкой.

Премьера «Мальчишника» состоялась 18 октября 2018 года в Москве, а затем спектакль собрал полный аншлаг в трех городах Казахстана.

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(Автор: Вугар Иманов)

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